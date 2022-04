I Maneskin sventolano la bandiera dell'Ucraina in concerto: il video

Dopo quel "Fuck Putin" gridato sul palco del Coachella, i Maneskin tornano a condannare l'invasione russa in Ucraina. Lo fanno all'Arena di Verona, dove ieri sera si sono esibiti nel loro primo concerto italiano dopo mesi. Proprio come fatto in America, anche in questo caso Damiano David ha recitato il Discorso all'umanità di Charlie Chaplin prima di cantare il brano "Gasoline" ed ha poi mostrato la bandiera dell'Ucraina in segno di solidarietà per i popoli colpiti dal conflitto.

Dodicimila gli spettatori presenti al live. A metà concerto è arrivato anche Manuel Agnelli, che ha cantato "Amandoti. I prossimi appuntamenti del gruppo comprendono il Rock Am Ring & Rock Im Park, il Reading & Leeds Festival, il Lollapalooza (a Stoccolma, Parigi e infine Chicago), il Rock Werchter, passando anche per il Rock in Rio in Brasile e molti altri. In Italia torneranno per due date, il 23 giugno a Lignano Sabbiadoro e il 9 luglio al Circo Massimo a Roma. Poi, nel 2022, l’inizio del primo tour mondiale: il Loud Kids Tour (53 concerti, oltre alle 23 date estivi).

? | Måneskin performing “Amandoti” with Manuel Agnelli tonight at Arena di Verona, in Italy. ?? pic.twitter.com/enldvmk2uy — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) April 28, 2022