Maneskin sul tetto d'Europa: la band romana vince l'Eurovision Song Contest 2021

I Maneskin vincono l’Eurovision Song Contest 2021. La band romana si è classificata prima, davanti a Francia e Svizzera, al termine di una finale al cardiopalma che ha visto Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi scalare posizioni su posizioni.

La classifica della giuria di qualità dei 39 Paesi aveva piazzato l'Italia al quarto posto (con 206 punti), dietro a Svizzera (267), Francia (248), Malta (208) e prima dell’Islanda (198). Il pubblico invece ha dato all'Italia 318 punti, facendo salire in classifica i Maneskin a 524 punti, superando Francia e Svizzera.

La vittoria all'Eurovision mancava all'Italia dal 1990, anno in cui vinse Toto Cutugno con "Insieme 1992". Questa è la terza vittoria per l’Italia: nel 1964 a vincere fu Gigliola Cinquetti.

"Vogliamo solo dire, a tutta Europa e a tutto il mondo… rock’n’roll never dies!", il commento a caldo di Damiano David insieme agli altri componenti della band dopo la proclamazione ufficiale.

La vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest 2021

L'esibizione della band romana sul palco dell'Eurovision Song Contest 2021 è stata una delle più applaudite, infiammando il pubblico presente all'Ahoy Arena di Rotterdam.

Per loro a inizio gara si era mossa anche Chiara Ferragni, che ha invitato i suoi follower da tutto il mondo a votare per i Maneskin. Il marito Fedez lo aveva annunciato poco prima: "Tranki raga, appena finisce di allattare scateno la Chiarona nazionale! Tipo Charizard Fuoco #Escita20212, aveva twittato il rapper. Al Festival di Sanremo (vinto proprio dai Maneskin) la chiamata al televoto dei fan di Chiara Ferragni per sostenere Fedez allora in gara era stata al centro di numerose polemiche. Altri endorsement per i Maneskin erano arrivati anche da Emma Marrone, Francesca Michielin, Vasco Rossi, Loredana Berté. Ma apprezzamenti per il gruppo erano stati espressi anche da grandi nomi della musica internazionale, come Simon Le Bon dei Duran Duran.

La canzone 'Zitti e buoni' ha vinto anche il premio per il miglior testo all’Eurovision Song Contest (lo stesso premio vinto nel 2019 da Mahmood per la sua 'Soldi'). La canzone della band romana è risultata anche la canzone più ascoltata su Spotify in Italia e a livello globale tra quelle in gara tra marzo 2021 e maggio 2021.