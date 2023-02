Marco Mengoni: "In analisi da 7 anni, sto capendo molto"

Un solo obiettivo per Marco Mengoni a Sanremo 2023. "Divertirsi". Ed è il suo obiettivo non solo al Festival, come ha spiegato ieri durante un incontro con i giornalisti: "Topic: divertimento. Che non significa andare a fare festa, ma divertirsi a fare le cose, rifletterci meno. Pensarci il giusto".

Una delle tante consapevolezze a cui è arrivato grazie alla psicoterapia, un percorso iniziato 7 anni fa - come ha fatto sapere - e da cui nasce "Due vite", il brano con cui è in gara: "É la mia storia infinita, quella di un rapporto tra la ragione e l'inconscio. Ultimamente sto dedicando tante ore, una o due a settimana, ai miei pensieri, con una professionista dall'altra parte della poltrona. Sto capendo che il mio inconscio mi dà degli input molto più realistici di quanto la mia mente nella vita quotidiana mi dia". Nella canzone parla proprio di questo: "Ho raccontato questo rapporto, questa doppia vita che si vive: quella della notte, dei sogni, più onirica, che diventa più reale di quanto sembri nei sogni stessi. Ovviamente alternata a delle fotografie prese da quello che vivo nella vita di tutti i giorni e riflettendo su tante cose - ha proseguito - sul fatto che sono anche un peccatore, uno che sbaglia e sì, esistono gli schiaffi nella vita e si deve andare avanti. Si può pensare di avere dei momenti di noia, di down, dei momenti inutili che però servono, l'uomo e la vita ne hanno bisogno e quindi per me Due vite è questo". Sempre sulla psicoterapia ha detto: "La terapia con uno psicologo o con un terapeuta non dà delle soluzioni, non dà forse neanche delle risposte, però muove delle cose affinché tu le trovi. Sicuramente è un bel percorso, dipende da quanto tu voglia conoscerti e scoprire cose di te. Non è vero che tutti dovrebbero andare, deve andare chi ha l'attitudine a scoprire".

Il momento più difficile

Durante la conferenza stampa, Mengoni ha parlato anche del momento professionale più difficile, quando aveva addirittura messo in discussione il suo futuro nella musica: "Il 2012 è stato un anno strano, stavano succedendo tantissime cose nella mia vita. Nel 2009 ho vinto X Factor, nel 2010 ho fatto il mio primo Sanremo. Stavo capendo se quello poteva essere un percorso da intraprendere o no, se continuare il mestiere della musica. Managerialmente stavano succedendo delle cose e avevo messo in dubbio il mio futuro. Stavo pensando di tornare sui passi dell'università. Poi arrivò quel Sanremo lì (quando vinse con L'essenziale, ndr), dover arrivammo io e Marta Donà soli, con molta voglia di dimostrare ma anche con la solitudine intorno perché poche persone sostenevano in quel momento Marco. Ci facevamo forza a vicenda. Quello che è successo dopo - ha raccontato commosso - è stato bello. Un viaggio. E quelli che non credevano in Marco si sono riavvicinati a dare le pacche sulle spalle, ma tanto sono tutti segnati. Perché io perdono ma non dimentico".

Quel Sanremo ha segnato la svolta della sua carriera e oggi Mengoni vuole solo viversi questa nuova esperienza, dieci anni dopo: "Risalire su quel palco è una sfida con me stesso, ma voglio godermela e basta. Questa cosa che mi hanno accollato, di essere il primo della classe già da prima, faccio finta di non sentirla. Non sento questa competizione. Sono in gara con amici, artisti con cui ho collaborato, altri con cui parlo spesso e bevo un gin tonic. Ognuno vuole fare bene il suo e portare un pezzo di sé. Io sono contentissimo di avere quel leoncino e quella palma di dieci anni fa e non ho velleità di vittoria. Voglio divertirmi. Lo pretendo. Sono contento di tutto quello che è successo, della posizione mi interessa relativamente. Mi interessa portare questo pezzo e questo messaggio, perché parla del percorso che sto facendo da un po' di tempo, psicologicamente parlando". Oggi Marco Mengoni non deve dimostrare nulla: "Ho fatto gli stadi, i dischi sono andati bene. Sono fortunato. Ora posso fare Sanremo senza alcuna pressione".