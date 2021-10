Marco Mengoni bambino, le foto social sono virali

Pochi giorni dopo Mara Venier e Tiziano Ferro, anche Marco Mengoni ha stupito i propri follower Instagram con un'inedita immagine in arrivo dai primi anni '90. Oggi 32enne, il cantante di Ronciglione ha pubblicato una foto che lo ritrae bambino insieme a ad una bimba e ad un uomo più anziano, che potrebbe essere il nonno dell'ex X Factor. Su Twitter Marco ha rilanciato con un altro scatto, che ce lo mostra in spiaggia, intento a fare i castelli di sabbia.

Best Of in arrivo?

"Ieri. Domani", ha scritto Mengoni sui social, scatenando la sua community. In poche ore sono arrivati decine di migliaia di like e commenti. Primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, nel 2010 e nel 2015, Marco ha vinto X Factor nel 2009. Due i Festival di Sanremo che l'hanno visto protagonista assoluto, con un 3° e un 1° posto, nel 2013, con il brano L'Essenziale.

Tre anni fa l'ultimo disco di inediti, Atlantico, con l'annuncio di un nuovo album che potrebbe diventare realtà da qui a poco. La foto pubblicata da Mengoni, con quel criptico "Ieri, Domani" ad incorniciarla, potrebbe anticipare il primo greatest hits del cantante, con tutti i suoi più celebri pezzi accompagnati da qualche inedito. Fantasie social o possibile imminente realtà?