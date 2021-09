"Ma Stasera" di Marco Mengoni vince il Power Hits Estate 2021, è suo il tormentone radio di stagione

Serata di musica e festa all'Arena di Verona, dove si è tenuto l'evento finale del "Power Hits Estate 2021" firmato RTL 102.5. Tutti i brani più ascoltati di stagione sono risuonati dal gigantesco palco, con decine e decine di cantanti ospiti, finalmente dal vivo dopo un anno e mezzo di pandemia, restrizioni e concerti annullati.

Il tormentone radio dell'estate 2021

RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, ha stilato la classifica delle prime 50 canzoni suonate dalle radio italiane, con "Ma Stasera" di Marco Mengoni in trionfo. 9 settimane passate in vetta per l'ex X Factor, che ha così commentato sui social la netta vittoria: "“Ma stasera” ha corso forte, più forte di me… grazie a voi che l’avete sentita, nei piedi, nelle gambe, sulla pelle!". Interrotta la serie infinita dei Boomdabash, che hanno vinto per 3 anni consecutivi. Prima con Loredana Bertè e a seguire con Alessandra Amoroso. A condurre la serata di Verona Federica Gentile, Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari, Matteo Campese, con l'esordio di Paola di Benedetto e la partecipazione di Massimo Giletti.

Gli altri premi

"Mille" di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti è stato certificato singolo "più venduto dell'estate 2021", mentre "Famoso" di Sfera Ebbasta ha conquistato lo scettro di disco più venduto dell'ultimo anno. Premio SIAE al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia dell'estate 2021 a "Musica Leggerissima" di Colapesce Dimartino, mentre il premio al singolo indipendente più suonato dell'estate è andato a Bob Sinclar con "We Could Be Dancing". Riconoscimenti alla carriera per Ornella Vanoni, Duran Duran e Carmen Consoli.