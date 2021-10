Milano invasa dalle frasi di Marco Mengoni per il lancio di "Cambia un uomo"

Marco Mengoni ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo Cambia un uomo, prevista per il 29 ottobre, e in questi giorni il brano sta facendo il suo primo viaggio nelle città italiane attraverso affissioni a Milano che recitano frasi che portano la firma del cantautore e teaser video nelle grandi stazioni in cui prende vita la cover del singolo.

Dopo il successo della hit estiva Ma stasera – certificata Disco di Platino ed RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 - Mengoni è dunque pronto a sbaragliare di nuovo la concorrenza con Cambia un uomo, già disponibile da alcune ore al pre-save e pre-add ai canali indicati su Instagram. Già nelle scorse ore infatti il cantante ha condiviso via social la cover ufficiale del progetto, accanto alla data di rilascio: è mistero sul testo del nuovo brano, di certo c'è che la cover artistica ha un evidente richiamo al West.

Nella gallery e nei video in basso, Milano invasa dalle frasi di Marco Mengoni

