Marco Mengoni scoppia in lacrime al concerto: il video virale sui social

Non è riuscito a trattenere le lacrime Marco Mengoni: vedere e ascoltare i suoi fan intonare per lui O Surdato Nnamurato è stata un'emozione troppo forte per non suscitare una commozione tale da portarlo a interrompere per qualche minuto la scaletta del suo concerto dello Stadio Arechi di Salerno. Il cantante, vincitore di Sanremo 2023 e quarto classificato all'European Song Contest, sta affrontando con grande successo il tour "Marco negli stadi" che lo terrà impegnato fino al 15 luglio con il gran finale al Circo Massimo di Roma. Quanto accaduto a Salerno, però, è stato davvero sorprendente per lui e le immagini del momento in cui Mengoni si ferma, bloccato dall'emozione di sentirsi destinatario di una delle più belle canzoni della tradizione napoletana, è circolato sui social per essere commentatissimo dagli utenti.

Alla fine del concerto sono arrivate le parole piene di gratitudine da parte del cantante: "Mi avete fatto un po’ scoppiare e io vi ringrazio" ha affermato dal palco: "Uno dopo quasi 14 anni ci si abitua e invece no, non ci si abitua mai. Ritrovarsi a rivivere delle cose e avermi permesso di vincere di nuovo Sanremo, andare all’Eurovision e il tour è stato un sogno, grazie". Quella di ieri a Salerno era la terza tappa del Tour che lo ha visto esibirsi a Bibione e Padova prima di Salerno, e che continuerà poi a Bari, Bologna, Torino, Milano e Roma, dove il 15 settembre si esibirà al Circo Massimo, per poi proseguire con le tappe europee di Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Francoforte, Vienna, Zurigo e Monaco di Baviera. Sul palco, Marco Mengoni ha portato 25 dei suoi brani di maggior successo, tra cui il singolo "Due Vite" con il quale ha vinto Sanremo.

Di seguito, il video del concerto di Marco Mengoni a Salerno: