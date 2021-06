Mark Hoppus dei Blink-182 rivela di avere il cancro: "Fa schifo, sono spaventato"

Mark Hoppus ha un cancro. Il drammatico annuncio del cantante e bassista dei Blink-182 è arrivato via social, prima attraverso le storie di Instagram dove ha pubblicato una foto che lo mostra in ospedale durante una seduta di chemio e poi con il racconto della diagnosi. "Ciao, un trattamento per il cancro per favore" la didascalia dell’immagine di Mark che ha confidato ai follower il proprio stato d’animo fiaccato dalla notizia della malattia.

“Negli ultimi tre mesi sono stato sottoposto a chemioterapia. Ho il cancro. Fa schifo e sono spaventato e allo stesso tempo sono benedetto per aver incontrato medici incredibili e per la mia famiglia e i miei amici che mi stanno facendo superare tutto questo”, ha scritto il musicista: “Ho ancora mesi di trattamento davanti a me, sto cercando di rimanere fiducioso e positivo. Non vedo l’ora di essere guarito e di vedervi tutti ad un concerto nel prossimo futuro. Con affetto”.

Enorme l’ondata di affetto da parte dei fan che, attraverso i social, stanno inviando a Mark Hoppus i loro auguri più sinceri.

La carriera di Mark Hoppus

Mark Allan Hoppus è nato a Ridgecrest 49 anni fa. Nel 1992 ha fondato i Blink-182 con il cantante e chitarrista Tom DeLonge e il batterista Scott Raynor, quest'ultimo sostituito poi da Travis Barker nel 1998. La band ha raggiunto un enorme successo con brani come What's My Age Again?, All the Small Things e Adam's Song, e dopo lo scioglimento nel 2005 i componenti sono tornati insieme con il cantante Matt Skiba che nel 2015 ha preso il posto di Tom DeLonge. Mark Hoppus è sposato con Skye Everly dal 2000 da cui due anni dopo ha avuto un figlio, Jack.