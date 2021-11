Marracash smonta Fedez: "Parla di cose senza conoscerle, privo di credibilità"

Dissing tra rapper. L'ennesimo. Protagonisti questa volta Marracash e Fedez, entrambi in uscita con i rispettivi nuovi album: Noi, loro, gli altri, il primo; Disumano il secondo. E' Marra, in particolare, ad accusare il collega, impegnato in queste settimane in una campagna promozionale del disco molto discussa poiché accompagnata dai pettegolezzi di una (fasulla) discesa in politica.

In Cosplayer, uno dei brani dell'album in uscita oggi 19 novembre, Marra attacca quelli che sposano le cause senza crederci, i politici influencer. In un paio di immagini sembra alludere a Fedez: "Non è una cosa personale. Io e lui abbiamo visioni della vita opposte e antitetiche - spiega - Lui rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un’altra senza avere credibilità, senza conoscere il problema. Io posso parlare di galera perché conosco chi ci è andato. Elodie può parlare di gay perché lo sono persone della sua famiglia".

E ancora, spaziando sul tema della cancel culture: "In una rima di Cosplayer dico che eravamo tutti per Charlie Hebdo però adesso, al di là del giudizio di valore, critichiamo Pio e Amedeo per le loro battute. Abbattiamo le statue di Cristoforo Colombo perché è più semplice ripulirsi e deresponsabilizzarsi così che riconoscere di essere stati razzisti. Mi rifiuto di pensare che l’arte non possa essere libera".

Così è finita con Elodie

Spazio nell'intervista anche sulla fine della storie con Elodie, la collega presente anche nel video di Crazy Love. I due facevano coppia da circa tre anni, dopo il primo incontro avvenuto sul set del videoclip del brano Margarita. "Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine. È anche nel video di “Crazy Love”: mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video".

Tutto sul nuovo album di Marracash

Noi, loro, gli altri, atteso ritorno del rapper dopo i risultati eccellenti del precedente «Persona», album più venduto del 2020, sarà disponibile con una trilogia di copertine diverse: nella main cover figura in foto, tra gli altri, anche Elodie, ormai ex compagna del rapper stando alle ultime notizie. Tra i due sembra comunque siano rimasti immutati la stima e l'affetto visto che la cantante è anche tra gli ospiti del numero monografico di «Rolling Stone» dedicato proprio al nuovo capitolo discografico di Marra.