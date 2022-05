Massimo Ranieri, il bollettino medico dopo l'incidente

Non destano particolari preoccupazioni le condizioni di Massimo Ranieri, ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli da ieri sera per una caduta nel Teatro Diana durante il suo spettacolo. Lo rende noto la direzione sanitaria del Cardarelli che ha diffuso questa mattina il bollettino medico nel quale si legge che "il paziente è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, respiro spontaneo valido".

Gli esami effettuati, si sottolinea, "hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla VII costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni". Un nuovo bollettino medico sarà emesso nella giornata di domani "ove necessario".

L'incidente di Massimo Ranieri durante lo spettacolo

Venerdì 6 maggio, Massimo Ranieri si stava esibendo al Teatro Diana di Napoli con lo spettacolo musicale 'Sogno o son desto' quando è caduto dal palco battendo in maniera violenta la testa. L'artista è stato trasportato al Cardarelli dove gli è stato riscontrato un trauma cranico e appena ricoverato è stato sottoposto ad una tac per dolori alla spalla e al capo. La caduta potrebbe essere stata causata da un un gesto incauto mentre era in scena, il classico piede in fallo mentre era sul palco. Una volta uscito dal teatro, Massimo Ranieri è stato salutato con un lungo applauso. Anche sui social sono tanti i messaggi per lui. Amici, colleghi o semplici fan, con centinaia di post, stanno esprimendo la propria vicinanza al cantautore napoletano.

Sospese le repliche dello spettacolo

Intanto l'incidente ha portato alla sospensione dello spettacolo. Ad anunciarlo, in una nota, è il Teatro Diana. "A seguito dell’infortunio occorso all’artista Massimo Ranieri, le repliche dello spettacolo “Sogno e son desto “ sono momentaneamente sospese. A breve nuove comunicazioni. La direzione del Teatro Diana abbraccia l’Artista Massimo Ranieri con affetto e gli augura una prontissima guarigione", si legge.