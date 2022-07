Jovanotti "celebra" il matrimonio di Sara e Silvia al Jova Beach Party: il video

Lorenzo Jovanotti ha celebrato il suo primo matrimonio gay sul palco del suo Jova Beach Party ad Villanova d'Albelnga, in provincia di Savona in Liguria. L'unione nell'amore di Sara e Silvia sarà registrata formalmente in comune il 4 agosto a Genova, la loro città, ma sicuramente la celebrazione di Jova per le donne è stata come una benedizione. Il concerto è iniziato poco prima delle 16:00 e sul palco, prima di lui, si sono esibiti alcuni gruppi.

Non è la prima volta che Jovanotti si trova a vestire i panni di un celebrante, anzi, già a inizio luglio aveva benedetto l'unione di Giulia e Gianluca.

La storia di Sara e Silvia

Come riporta il Secolo XIX le due ragazze genovesi sono un'insegnante e una logopedista. Ad accoglierle sul palco c'era Jovanotte che le ha introdotte così: "È un momento importante della festa. Dopo 16 anni di amore due cuori oggi si sposano sul nostro palco. Silvia e Sara, due ragazze lesbiche".

"Siamo contentissime - hanno commentato le due - Giocavamo a pallavolo e poi ci siamo innamorate. Ora dopo tanti anni il 6 agosto ci sposeremo depositando le firme in Comune". E quando Jova ha scoperto che una delle due è logopedista non ha potuto trattenere la battuta: "Ne avrei bisogno per correggere la esse".

Dopo il divertimento ecco che però l'atmosfera si fa seria: "Allora, di fronte a 15 mila testimoni io dichiaro che voi ora siete moglie e moglie, si dice così?" o meglio "Noi amiamo dire che siamo unite nell'amore senza bisogno di distinguere i ruoli", come hanno poi specificato le due ragazze prima di scambiarsi il tanto atteso bacio d'unione.