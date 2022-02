Michael Bublé papà per la quarta volta: la notizia nel video della nuova canzone

Michael Bublé starebbe per diventare padre per la quarta volta. Secondo quanto riporta il sito Tmz, che ha visto in anteprima il video della nuova canzone del cantante, Luisana Lopilato sarebbe incinta: i due quindi avrebbero deciso di annunciare la lieta notizia proprio con l'uscita del singolo "I'll Never Not Love You".

La nuova canzone e la gravidanza di Lopilato

Il video sarebbe un omaggio al loro primo incontro. L'amore tra Michael e Luisana è scoppiato sul set di Haven't Met You Yet, nel 2009, e il videoclip di "I'll Never Not Love You" sarà un proseguo del racconto d'amore. La canzone uscirà oggi, come annuncia lo stesso cantante su Instagram.

Luisana Lopilato e Michael Bublé si sono sposati nel 2011, la coppia ha dovuto affrontare anni difficili. L'arrivo di Vida Amber Betty (Amber e Betty sono i nomi delle madri di Michael e Luisana) nel 2018 ha portato un raggio di luce nella famiglia, segnata dal dolore per la malattia dell’altro figlio Noha, ora fortunatamente fuori pericolo.

Il bambino aveva solo tre anni quando nel 2016 gli è stato diagnosticato un cancro che lo ha costretto a vari cicli di chemioterapia. Nel 2017 le sue condizioni sono nettamente migliorate e ora a questa splendida famiglia non resta che sorridere per la gioia immensa della nascita della loro Vida.