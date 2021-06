Michele Merlo, resi noti i risultati dell'autopsia: si indaga su contatti con altri medici

L'autopsia sul corpo di Michele Merlo conferma quanto già comunicato dall'Ospedale Maggiore di Bologna, dove domenica scorsa il cantante 28enne è morto. Emorragia cerebrale provocata da leucemia fulminante, questa la causa del decesso.

La famiglia però va avanti per capire se il figlio si sarebbe potuto salvare. "Ora si cercherà di capire se qualcuno avrebbe potuto diagnosticare il problema prima dell'intervento del 118, ma soprattutto in occasione dell'arrivo di Michele all'ospedale di Vergato" ha dichiarato l'avvocato al Resto del Carlino. L'ex allievo di Amici, infatti, si trovava nel Bolognese da amici quando ha accusato il malore. Colpito da un forte mal di testa e di gola da giorni, si era recato al pronto soccorso di Vergato ma sarebbe stato mandato indietro con una cura antibiotica. Poco dopo la situazione è precipitata ed è stato trasportato d'urgenza al Maggiore, con una grave emorragia cerebrale, per essere operato. Inoltre si sta cercando di capire se Michele Merlo si sia rivolto ad altri medici in quei giorni, prima del ricovero.

L'inchiesta sulla morte di Michele Merlo

Dopo la denuncia dei genitori di Michele Merlo, la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Questa la nota del procuratore capo Giuseppe Amato: "Risulta pervenuta alla Procura di Bologna la denuncia dei familiari di Michele Merlo con la quale in relazione al decesso del ragazzo viene chiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria e l'effettuazione di una autopsia giudiziaria. Essendovi formale denuncia, la Procura di Bologna ha iscritto il fascicolo a modello 44, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, per il necessario svolgimento dell'autopsia e per lo svolgimento delle attività investigative connesse".