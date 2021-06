Michele Merlo peggiora di ora in ora. Emma gli dedica il concerto: "Nel mio cuore" (VIDEO)

Il cantante 28enne, ex di Amici, è stato colpito da leucemia fulminante

Le condizioni di Michele Merlo peggiorano. A renderlo noto è la famiglia dell’ex concorrente di 'X Factor' e di 'Amici di Maria De Filippi', ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito nella notte tra giovedì e venerdì a causa di una leucemia fulminante. Mentre sui social pubblico e colleghi si uniscono nell'inviare messaggi di sostegno al cantante, ieri sera la cantante Emma Marrone ha dedicato al 28enne il suo primo concerto dopo l'emergenza coronavirus.

"Michele peggiora di ora in ora, mecoledì lo rispedirono a casa dall'ospedale"

In un comunicato diffuso attraverso i propri consulenti, al fine anche di evitare il rincorrersi di informazioni errate e distorte, i genitori di 'Mike Bird' hanno dichiarato: "I medici ci hanno purtroppo comunicato che le condizioni di Michele stanno peggiorando di ora in ora”. Nella dichiarazione si sottolinea che il giovane è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza. “Michele si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa.

Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione”, prosegue così la famiglia nel messaggio, nel quale viene inoltre smentito “categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. E' stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”.

La dedica di Emma al concerto

A Michele è andato ieri sera il pensiero di Emma, in concerto all'Arena di Verona dopo il periodo di stop dovuto al Covid. "Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c'è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza", ha detto in apertura. Poco dopo, inoltre, la ex coach di Amici ha dedicato all'ex allievo il brano 'Trattengo il fiato'.

Già nei giorni scorsi l'artista salentina aveva espresso tutta la sua vicinanza al giovane. "Forza amico mio! Non mollare, ti voglio bene Michele", ha scritto nelle ore in cui si stava diffondendo la notizia del malore.