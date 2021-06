Michele Merlo, il parroco non celebrerà i funerali allo stadio. Il padre del cantante: "Non capiamo perché"

Dopo Bologna, giovedì 17 giugno si è aperta a Rosà, comune in provincia di Vicenza, la camera ardente di Michele Merlo, scomparso domenica 6 giugno all’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano a causa di un’emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante. Tante sono le persone che in queste ore si stanno recando presso l’Istituto Maria Ausiliatrice del paese di origine del cantante 28enne per rendergli l’ultimo saluto, in attesa dei funerali fissati per le 17 di oggi allo stadio "Toni Zen".

Ma proprio in merito alle esequie c’è stato un cambio di programma rispetto alla loro celebrazione: l’omelia funebre, infatti, sarà celebrata da don Carlo, parroco bolognese molto vicino alla famiglia Merlo, dopo la mancata disponibilità del parroco del paese di Rosà. "Don Angelo, il parroco del nostro paese non ha dato la sua disponibilità a celebrare le esequie allo stadio. Non capiamo il perché della scelta" ha spiegato il padre di Michele, Domenico Merlo, al Giornale di Vicenza: "Il parroco ritiene che non sia possibile celebrare l'intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio. Ci siamo quindi rivolti a don Carlo, che ha accettato subito di accompagnare nostro figlio nel suo ultimo viaggio, dal luogo adatto ad accogliere in sicurezza tutti quelli che vorranno salutarlo".

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon: "Celebrerà il parroco di Bologna, non voglio entrare nel merito delle scelte. Posso solo dire che i due sacerdoti si sono già parlati e che ora è tutto risolto: il funerale di Michele si svolgerà come desiderato dalla famiglia", ha commentato il primo cittadino.

Michele Merlo, la camera ardente a Rosà

Ai funerali di Michele Merlo sono attese migliaia di fan da tutta Italia, personaggi del mondo della politica e dello spettacolo: le misure di sicurezza attivate da questura e forze dell'ordine per l'addio al cantante, infatti, sono quelle riservate alle grandi cerimonie. Intanto nella camera ardente allestita a Rosà, sulla bara di Michele Merlo, conosciuto anche con il nome d’arte Mike Bird, insieme a fiori e corone è stato posizionato anche il cappellino che il cantante indossava ad Amici e X-Factor e durante le sue esibizioni. Su un lato, poi, un libro per lasciare scritto un pensiero che attesti l’enorme affetto per lui.