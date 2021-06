È morto Michele Merlo

È morto nella tarda serata di ieri il cantante Michele Merlo, 28 anni, già concorrente di X Factor e di Amici. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Lo comunicano i consulenti della famiglia in una nota.

I genitori: "Stava male da giorni, ma è stato rispedito a casa dall'ospedale"

Nelle scorse ore, in un comunicato diffuso attraverso i propri consulenti, al fine anche di evitare il rincorrersi di informazioni errate e distorte, i genitori di 'Mike Bird', questo lo pseudonimo, avevano dichiarato che le condizioni del giovane stavano peggiorando di ora in ora e che nei giorni precedenti il ragazzo era stato "rispedito a casa dal pronto soccorso": un caso su cui l'Ausl sta cercando di fare chiarezza con un'indagine interna.

"Michele - si leggeva - si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa". "Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione", prosegue così la famiglia nel messaggio, nel quale viene inoltre smentito "categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. E' stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale".

La carriera di Michele Merlo

Nato e cresciuto in provincia di Vicenza, Merlo ha raggiunto la popolarità nel 2017 con la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, dove si è classificato quinto dopo una stagione trascorsa al fianco della coach Emma Marrone, che proprio nelle ultime ore gli ha dedicato un concerto.

Il suo album d’esordio s'intitola Cinemaboy anticipato dal singolo Tutto per me. Nel 2019 ha pubblicato i singoli Non mi manchi più, Mare, Aquiloni, Tutto per me e Tivù che hanno anticipano l’uscita del secondo album Cuori Stupidi, uscito nel gennaio 2020. Cuori Stupidi racchiude nove brani, scritti da Michele in collaborazione con i produttori Federico Nardelli e Giordano Colombo, e contiene i quattro inediti Cuori stupidi, Credici sempre, Vorrei proteggerti dal mondo e Andrà tutto bene.