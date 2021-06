Michele Merlo, il post del papà dopo la morte

Sono distrutti dal dolore i genitori di Michele Merlo, che hanno visto il figlio morire a 28 anni, stroncato da una leucemia fulminante. Una morte drammatica su cui loro per primi si fanno domande. Giorni fa, infatti, il cantante era stato mandato a casa dal pronto soccorso prima che le sue condizioni precipitassero. "Si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa" avevano fatto sapere attraverso i propri consulenti mentre la vita del figlio era appesa a un filo, proseguendo: "Anche durante l'intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione". Ovvero che Michele era stato colpito da una "severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale".

La morte di Mike Bird - così era noto al pubblico di Amici, dove partecipò nel 2017 - lascia tutti sbigottiti. Sui social un'ondata di affetto si stringe intorno al cantante che non c'è più e alla sua famiglia. Messaggi, foto, ricordi, amici e fan lo salutano per l'ultima volta, distrutti davanti alla sua scomparsa, lasciando come unica consolazione ai genitori la certezza di quanto fosse amato. E a loro il signor Domenico, papà di Michele, dedica parole commosse e di gratitudine: "Questa sera guardate tutti il cielo, troverete una stella, la più luminosa è Michele - ha scritto in un gruppo Facebook dedicato al cantante - Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene. Noi vi vogliamo un bene immenso. Grazie".

Michele Merlo è morto nella tarda serata di ieri. Da venerdì era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito da un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

