Michele Merlo, gli amici gli dedicano una stella e la regalano ai suoi genitori: il commento di mamma Katia

La scomparsa di Michele Merlo è un dolore che non si rimargina. Nel cuore, nella mente, nella vita quotidiana delle persone che lo hanno conosciuto la sua mancanza resta incolmabile e il ricordo si fa costante nei messaggi che riempiono pagine social a lui dedicate. Innumerevoli i pensieri d’affetto rivolti al cantante 28enne a cui, adesso, si è aggiunto anche il bellissimo gesto dei suoi amici più cari che a lui hanno dedicato una stella per regalarla ai suoi genitori, Domenico e Katia. "Grazie ragazzi", ha scritto la madre di Michele che sui social ha pubblicato l’immagine di una stella e anche il pensiero che cita il messaggio del marito dopo la tragica morte del figlio: "Guardate il cielo, troverete una stella, la più luminosa è Michele. Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene. Noi vi vogliamo un bene immenso".

"Ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare!!! ok? Sarai sempre la mia vita" aveva scritto la donna poco dopo la scomparsa del suo unico figlio, oggi più che mai luce brillante in un cielo che non lo dimenticherà mai.

Michele Merlo, i risultati dell'inchiesta: "Criticità, ma assistenza adeguata"

L’Ausl di Bologna ha reso pubblici i risultati dell'inchiesta interna scattata dopo la morte di Michele Merlo, il cantante 28enne deceduto per una emorragia cerebrale, provocata da una leucemia fulminante, dopo giorni di malessere e un accesso alla guardia medica di Vergato. "Criticità sotto il profilo organizzativo ma adeguatezza dei processi clinici e assistenziali", questo il commento dell'azienda sanitaria. Resta in piedi la denuncia dei genitori di Merlo, per cui la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati. Da parte sua, Ausl comunica "piena e totale collaborazione" all'autorità giudiziaria.