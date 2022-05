Musica: le migliori uscite discografiche della settimana

Florence + The Machine

In mezzo al mare è il nuovo singolo di Nada, un primo assaggio in attesa della pubblicazione del prossimo disco di inediti. Ciampiana nell'anima, autrice di album importanti come L'amore è fortissimo e il corpo no o il più recente È un momento difficile, tesoro, l’artista livornese torna in scena lanciando il suo prezioso salvagente in questi mesi di tempesta. Ancora una volta, Nada si è affidata alle mani esperte di John Parish (c’è lui dietro ad alcuni dei migliori lavori di PJ Harvey, Eels, Giant Sand, Tracy Chapman). Il produttore inglese è artefice come sempre di un suono in perfetta sintonia con l’arte di Nada, un gioco di luci e ombre in continuo alternarsi, di forte impatto emotivo. In attesa di ascoltare lavoro completo, veniamo alle uscite di questa settimana.



1 . Florence + The Machine

Dance Fever

Interamente prodotto da Florence Welch insieme a Jack Antonoff e Dave Bayley dei Glass Animals, l'album si compone di quattordici brani nella versione standard, quattro in più in quella deluxe. Descritto da Florence Welch come "una favola scandita attraverso i suoi capitoli", Dance Fever è stato registrato prevalentemente a Londra nel corso della pandemia. Evoca ciò che Florence ha perso di più nel mezzo dell'isolamento e quindi quella voglia di tornare nel vortice del movimento e dell'unione. Dance Fever è un album che vede Florence all'apice delle sue potenzialità, nella piena consapevolezza del suo percorso artistico e umano. Nel nuovo singolo My love, animato da un video in stile Grande Gatsby, diretto da Autumn De Wilde, l'inconfondibile voce di Florence Welch, pur mantenendo intatte le suggestioni evocative tipiche della band, si nutre di nuove sonorità dance. Una diva con cui ballare di notte.

2 . The Black Keys

Dropout Boogie

Il duo, definito da Stephen Colbert “la band più fidata d’America” e da Uncut "una delle migliori band rock'n'roll del pianeta", pubblica l'undicesimo album in studio. Dropout Boogie vanta collaborazioni con Billy F. Gibbons (ZZ Top), Greg Cartwright (Reigning Sound) e Angelo Petraglia (Kings of Leon). Il nuovo album cattura diverse prime registrazioni che richiamano il rock blues tossico dei loro esordi, quando facevano musica insieme negli scantinati di Akron (Ohio). Poche carezze e suoni che sgorgano spontanei: "Questo è sempre stato il bello di quello che facciamo io e Pat - dice Daniel Auerbach. Il processo creativo è immediato e non abbiamo mai dovuto lavorarci davvero. È la chimica naturale che abbiamo sviluppato insieme, l’essere in una band così a lungo è una testimonianza della naturalezza da cui nascono le nuove canzoni". Un disco mainstream perfetto per chi vuole sostanza senza badare alla raffinatezza sonora. Soprattutto per chi viaggia a lungo in autostrada.

3 . Van Morrison

What’s It Gonna Take?

Dopo l'infinito Latest Record Project Volume I, Van Morrison torna con un nuovo album meno impegnativo almeno sul piano della distanza. Anticipato dal singolo Pretending, brano che suona prezioso come un vecchio vinile, l'irriducibile artista irlandese, autore di pietre migliari della musica - basti citare Astral Weeks e Moondance, senza dimenticare il capolavoro live It's Too Late to Stop Now - mostra ancora una volta la sua inesauribile vena creativa. What’s It Gonna Take? include quindici composizioni inedite che riflettono il desiderio di Van Morrison di registrare nuovi lavori per eseguirli dal vivo di fronte al suo pubblico. Oltre alla già citata apripista Pretending, ricordiamo Nervous Breakdown, un altro splendido brano che risalta ancora la voce tagliente dell'orso di Belfast. Niente di nuovo sotto il cielo d'Irlanda, ma la sua luce è ancora necessaria.

4 . Kendrick Lamar

Mr. Morale & The Big Steppers

Il rapper, vincitore del premio Pulitzer nel 2018, ha annunciato l’uscita del suo nuovo atteso album Mr. Morale & The Big Steppers. La cover, svelata solo ieri dall’artista, è stata scattata dalla fotografa Renell Medrano. Si tratta del primo lavoro di inediti di Kendrick Lamar dall’ultimo disco Damn - che nel 2017 era schizzato al primo posto in 65 Paesi del mondo, Italia compresa, dove aveva ricevuto la certificazione Disco Oro, mentre il singolo Humble aveva incassato il Doppio Platino - e dalla colonna sonora del film Marvel campione d’incassi, Black Panther. Il musicista californiano arriverà in Italia con un grande concerto il prossimo 23 giugno all’Ippodromo Snai per il Milano Summer Festival. Il rapper si è esibito anche all’ultimo Half-Time Show del Super Bowl, con una performance divenuta subito leggendaria, assieme a mostri sacri della musica hip-hop mondiale, quali Eminem, Mary J. Blige, Dr. Dre e Snoop Dogg, Per Kendrick Lamar le premesse per un nuovo successo mondiale sono già certezza.

5 . Harry Styles

Harry’s House

Terzo album in studio per l'ex One Direction Harry Styles a tre anni di distanza dal precedente Fine Line, certificato Doppio Platino in Italia con più di 7 miliardi di stream e rimasto per 100 settimane consecutive nella Top 100 della classifica degli album più venduti. Le tredici nuove tracce che lo compongono sono state registrate in diverse location, tra Regno Unito, Los Angeles e Tokyo. Le liriche e la musica sono state scritte da Harry insieme ai suoi collaboratori di lunga data: Kid Harpoon, Tyler Johnson, and Mitch Rowland. Per il video del singolo As It Was, Harry Styles ha collaborato con il regista ucraino nominato ai Grammy Award, Tanu Muino, che in merito ha dichiarato: "Dirigere un video di Harry Styles è stato come un sogno che diventa realtà, perché è il mio artista preferito. Girare con lui è stato anche un po’ dolceamaro: da una parte è stato il momento più felice della mia vita, dall’altro, al secondo giorno di riprese, il mio paese, l’Ucraina, è stato invaso, quindi si può solo immaginare con che tipo di emozioni abbiamo vissuto sul set". Harry Styles arriverà in Italia la prossima estate: il 25 luglio a Bologna e il 26 luglio a Torino. Harry’s House, una chiara dichiarazione d'amore per Joni Mitchell, è il disco perfetto per placare l'attesa.