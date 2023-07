Mika invita a duettare una fan non vedente sul palco: lei è bravissima, il video è magico

Tre minuti e pochi secondi, così poco è bastato a Mika per rendere il suo concerto a Matera indimenticabile e per far felice una sua fan. I minuti sono quelli della canzone Stardust, brano che non può mancare nella scaletta dei suoi live e che simboleggia il legame profondo che il cantautore ha con l'Italia in quanto nel 2013 ne è stata creata una versione in duetto con Chiara Galiazzo.

Erano state solo intonate le prime note della canzone quando dal pubblico gli chiedono di cantarla insieme a una ragazza. Nel video diventato virale su TikTok si riconosce una voce maschile che dice "è bravissima", probabilmente è il padre della giovane cantante che è riuscito a farsi ascoltare. Mika allora invita la ragazza a salire sul palco con lui, ma ecco che di nuovo la voce maschile spiega "è non vedente". Mika quindi scende dal palco mentre i suoi musicisti ripetono gli accordi, la va a prendere e insieme a braccetto salgono le scalette. Poi si posizionano al centro dello stage, Mika si rimette la giacca fucsia che si era tolto per il caldo e scherzando rassicura: "Quando devo duettare mi vesto eh!".

Mika inizia a cantare e la giovanissima cantante lo segue, è bravissima, la sua voce precisa, senza alcun segno di emozione. Il cantautore sorride felice, forse un po' stupito dalla sicurezza, e dalla bravura, della sua fan e così cantano insieme. Un momento magico che grazie ai social ha raggiunto oltre 100mila visualizzazioni e che conferma la sensibilità di Mika, ma anche la potenza della musica.