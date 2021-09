Mille, c'è il colpo di scena: svelata la cantante contattata prima di Orietta Berti

Alla fine dell'estate, il colpo di scena. Se fino ad oggi tutti hanno pensato che Mille - vera e propria hit della stagione estiva con quattro dischi di platino - fosse stata costruita attorno alla figura di Orietta Berti, adesso spunta il nome di un'altra cantante che avrebbe dovuto prendere il suo posto nel coro del ritornello. A rivelarlo è Jonathan Kashanian, opinionista di costume, in occasione dell'ultima puntata di Detto Fatto, il factual show condotto da Bianca Guaccero.

"Voi non lo sapete - ha esordito l'ex concorrente del Grande Fratello durante lo spazio dedicato alle curiosità - ma la vera cantante prevista per il pezzo Mille era Annalisa!". Poi i dettagli: "Era stata contattata lei originariamente, ma poi qualcosa è cambiato ed il brano è andato ad Orietta Berti - ha aggiunto - Fedez ha avuto l’illuminazione ed ha chiesto alla sua corista di registrare il demo, ovvero il pezzo di come verrebbe la canzone. Fedez ha così mandato il demo ad Orietta e appena l’ha ascoltato la Berti fa: 'Mi piace un sacco! Ma come devo cantarla come la corista o nel mio modo antiquato e antico?' e Fedez le ha risposto: 'Cantala come se fossi in doccia'. E da lì è storia ed ha avuto un successo pazzesco".

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. Mentre infatti Orietta ha dato alla canzone di Fedez feat Achille Lauro la caratterizzazione vintage necessaria a renderla un vero e proprio tormentone, Annalisa ha interpretato un altro brano diventato famoso quest'estate, ovvero Movimento Lento, insieme a Federico Rossi.