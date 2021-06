'Lavoro da incubo' sul set di Mille di Fedez, il regista alla Drag Queen: "Trattata con rispetto, nessuno l'ha chiamata trans"

Ad una settimana di distanza dalla polemica sollevata da Paola Penelope, Drag Queen protagonista del video Mille di Fedez, il regista del videoclip replica alle accuse dell'artista. "Non intendo continuare la polemica ma voglio spiegare che ci dispiace non aver garantito la visibilità che Paola si aspettava - risponde Antonio Giampaolo - La nostra azienda racconta spesso tematiche LGTB e siamo molto sensibili al tema, quindi queste accuse ci sembrano fuori luogo. Penso che ci sia stata un’incomprensione".

"Trattata con rispetto, aveva un suo camerino"

Nei giorni scorsi Penelope aveva parlato di "lavoro da incubo sul set". "Ci chiamavano trans, ma noi siamo Drag Queen", aveva sottolineato, evidenziando quella che, secondo lei, è stata una mancanza di rispetto. Non solo. La performer aveva parlato di un ridimensionamento improvviso dei suoi compiti, di "essere stata messa in ombra assieme alle sue college" ed aveva annunciato la possibilità di avvalersi di un legale. Oggi la replica di Giampaolo: "Abbiamo trattato Paola con riguardo - spiega - Aveva un camerino personale dotato di aria condizionata a uso suo e della collega, dal momento che il loro vestiario di scena è molto complesso, così come il trucco".

"Pagata il giusto, il mondo del videoclip non è discriminatorio"

Il regista ha poi aggiunto che l’artista è stata già pagata "il giusto, secondo quanto prevedono i compensi delle comparse" e che ha firmato la liberatoria. "Per quanto riguarda il fatto che l’aiuto-regista abbia urlato al megafono ‘trans’, lo nego io come lo negano altre 68 persone presenti. L’ha sentito soltanto lei, che si trovava su un terrazzo a 70 m di distanza. Sono certo che ci sia stata un’incomprensione vista la distanza tra Paola e l’aiuto-regia ma ciò che a noi preme è che non si dica che il mondo dei videoclip sia discriminatorio. Noi ci teniamo a veicolare messaggi di parità di genere, si tratta di tematiche a cui siamo estremamente sensibili. Quindi questa è stata una polemica che lascia il tempo che trova".

"Nessun altro si è lamentato"

E ancora: "Lavoriamo cercando di far sentire le persone come se fossero a casa propria. Sul set di Mille c’erano anche Francesco, un violinista di 60 anni, così come una signora settantenne. Tutti hanno svolto il proprio lavoro senza lamentarsi, anzi: molti si sono complimentati per come sono stati trattati. Tutti hanno avuto lo stesso cestino, il menù era uguale per tutti, sia per gli artisti sia per le comparse sia per i collaboratori. Uguale per tutti per non fare distinzione. Ci dispiace enormemente vedere accostato il nome del mondo del videoclip a cose per noi deprecabili come l’omofobia. Penso ci sia stata un’incomprensione alla base. Forse Paola pensava che sarebbe stata più presente nel video, credeva di apparire di più. Ma si tratta di un videoclip con 60 comparse, addirittura alcuni dei presenti alla fine non si sono visti nel montaggio finale ma nessuno si è lamentato".