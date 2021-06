Monsignor Galantino replica a Fedez: "Il Vaticano paga le tasse. Si informi o è in malafede"

Monsignor Galantino replica a Fedez. Dopo che nei giorni scorsi il rapper aveva accusato il Vaticano di "un debito di cinque miliardi su tasse di immobili mai pagate", adesso il presidente dell’Apsa - Amministrazione Patrimonio della Sede Apostolica, ci tiene a dare la sua versione dei fatti circa le critiche mosse dall'artista milanese.

La polemica, com'è noto, è scoppiata nell'ambito della bufera mediatica sollevata dalla richiesta del Vaticano di modificare il Ddl Zan, disegno di legge contro l'omotransfobia, poiché violerebbe il Concordato tra Stato e Chiesa. In quella circostanza, Fedez aveva sottolineato che "il Vaticano che un debito stimato di 5 miliardi di euro su tasse immobiliari mai pagate dal 2005 ad oggi per le strutture a fini COMMERCIALI e dice all’Italia 'guarda che con il Ddl Zan stai violando il Concordato'". Oggi la replica di Galantino: "O ignora le cose o è in malafede - è la risposta - Lo informo che, per fermarci al 2020, l’Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica ha versato 5.950.000 euro di Imu e 2.880.000 euro di IRES, solo il patrimonio della Santa sede. Ma ci sono altre realtà ecclesiali. E tutte pagano".

La presa di posizione del Monsignore riguarda anche le critiche sulla ingerenza della Santa Sede nella laicità dello Stato, altra questione sollevata dal cantante. "Bisogna distinguere tra laicità di spazi e di contenuti - dichiara - Se per laico si intende neutro o neutrale, non esistono contenuti laici. Esistono spazi di laicità, sempre sacrosanti, dove tutti devono ricevere e dare rispetto. Altrimenti... Provo a trasformarlo in una immagine: lo spazio può essere quello del mercato, dove tutti hanno il diritto di andare ed esporre la loro merce. Nessuno però può pretendere che io esponendo la mia non dica che è una merce di valore e, se possibile, anche migliore di quella degli altri, nel rispetto di tutti. Ma nel messaggio del signor Fedez mi sono fermato alla prima parte".