È morta la cantante Sinead O'Connor

La cantante irlandese Sinead O'Connor è morta all'età di 56 anni. A riportare la notizia è il quotidiano Irish Times. Le cause del suo decesso non sono ancora state rese note.

L'acclamata interprete di Dublino ha pubblicato 10 album in studio, mentre la sua canzone "Nothing Compares 2 U" è stata nominata il singolo numero uno al mondo nel 1990 dai Billboard Music Awards. Nella musica, la cantante aveva trovato uno sfogo e una via di fuga dalla realtà: lo scorso anno aveva perso suo figlio 17enne, Shane, morto suicida.

Dopo quell'episodio era stata ricoverata in ospedale. La cantante irlandese aveva accennato alla possibilità di togliersi la vita in una serie di tweet: "Ho deciso di seguire mio figlio. Non c'è motivo di vivere senza di lui. Tutto quello che tocco lo rovino", aveva scritto disperata la cantante.

Da tempo, la cantautrice soffriva di depressione e le era stato diagnosticato un disturbo bipolare oltre a un disturbo da stress post-traumatico complesso e un disturbo borderline di personalità.