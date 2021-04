L'ultimo saluto del mondo dello spettacolo a Milva: il cordoglio sui social, da Franceschini a Zanicchi

Unanime il cordoglio della scena pubblica per la morte di Milva. Da Dario Franceschini, Ministro della Cultura, ad Iva Zanicchi, cantante, fino ad Enrico Mentana, giornalista, sono tanti i volti del mondo dello spettacolo e della politica che ricordano l'artista dai capelli rossi, all'anagrafe Ilvia Maria Biolcati, scomparsa ad 81 anni dopo aver lottato contro la malattia e al termine di un lungo periodo di assenza dalle scene.

"Milva - dichiara Franceschini - è stata una delle interpreti più intense della canzone italiana. La sua voce ha suscitato profonde emozioni in intere generazioni. Una grande italiana, un'artista che, partita dalla sua amata terra, ha calcato i palcoscenici internazionali rendendo globale il suo successo e portando alto il nome del suo Paese. Addio alla pantera di Goro''.

Non trattiene l'emozione Zanicchi, collega ed amica di Milva. "Sono davvero molto addolorata - dice in lacrime - Mi ha chiamato stamattina un autore amico per darmi questa tristissima notizia". Poi denuncia l'indifferenza mostrata dal mondo dello spettacolo negli ultimi anni: "E' stata completamente dimenticata. E invece meritava molto di più. Anche il Premio alla Carriera ricevuto a Sanremo arrivò solo dopo molte pressioni dei colleghi e dell'opinione pubblica".

Dalla Francia arriva il saluto di Amanda Lear: "Riposa in pace". Anche Enrico Mentana ci tiene ad esprimere le sue condoglianze: "Addio, grande pantera", scrive su Instagram, mettendo a corredo una foto in bianco e nero. "Se n’è andata una delle più grandi interpreti italiane, una artista straordinaria, dotata di grande talento vocale". "Ciao Milva nostra", è il saluto della cantante Giorgia.