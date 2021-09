Morta Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia: "Un dolore straziante". La lotta alla malattia

E' morta la moglie di Dodi Battaglia. Ad annunciarlo è il chitarrista dei Pooh attraverso un post condiviso su Instagram. Paola Toeschi, attrice nota per aver partecipato a diversi spot pubblicitari, se ne va a cinquantuno anni dopo una lunga lotta contro un cancro al cervello che aveva raccontato nella autobiografia Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore.

"È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia", ha scritto sul suo account Dodi Battaglia, in calce alla fotografia del cielo azzurro. Sposi dal 2011, il musicista e l'attrice erano sempre rimasti insieme, lottando fianco al fianco contro il male: si erano sposati esattamente nell'anno successivo alla diagnosi, provando a superare ogni difficoltà. Insieme hanno vissuto nella loro casa di Bologna, fino all'ultimo giorno.

La malattia

Classe 1970, Toeschi ha raccontato in passato di quanto la fede sia stata fondamentale nell'affrontare la malattia. Nel 2010 la scoperta del tumore al cervello. "Fino alla sera prima stavo bene, il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso", dichiarò all'epoca. Cominciò così un percorso sempre più intenso verso la religione, in particolar modo la devozione nei confronti della Madonna di Medjugorie. Era stato il marito, Dodi, a spingerla ad intraprendere questa esperienza di conoscenza spirituale, a partire dal 2013. Da allora, per ben due volte l'anno, si recava presso il celebre Santuario in Bosnia-Erzegovina.

La storia di Paola Toeschi e Dodi Battaglia

Toeschi è stata la terza moglie del musicista, nonché della figlia Sofia, oggi quindicenne, la quarta avuta se consideriamo i suoi precedenti matrimoni. Dopo aver lasciato il lavoro a causa della malattia, si dedicava a tempo pieno alle cure necessarie e alla adorata famiglia.

In basso, una foto di Paola Toeschi (Crediti Facebook)