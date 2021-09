E' morta Sarah Dash dei Labelle, indimenticabile 'Lady Marmalade'

La cantante statunitense aveva 76 anni. Ancora sconosciute le cause della scomparsa

E' morta a 76 anni Sarah Dash. La cantante è stata co-fondatrice del gruppo Labelle, celebre per la popolarissima canzone 'Lady Marmalade' del 1974. Sconosciute ancora le cause della scomparsa. Dopo la notizia, i social si sono riempiti di tributi per l'artista, a cominciare da quello della 77enne Pattu LaBelle che l'ha definita "un'anima di talento". "Siamo appena state insieme sul palco, sabato scorso - ha aggiunto la collega - ed è stato un momento così bello e speciale. Sarah Dash era un'anima straordinariamente talentuosa, bella e amorevole che ha benedetto la mia vita e quella di tanti altri. Potevo sempre contare su di lei".

Sarah Dash era nata nel 1945 nel New Jersey e si è trasferita a Filadelfia a metà degli anni '60. Lì, ha collaborato con Nona Hendryx, Patti LaBelle e Sundray Tucker per formare The Ordettes. Dopo diversi cambi di nome, il gruppo - con l'eslusione di Sundray Tucker - iniziò a essere conosciuto nel 1971 con il nome di Labelle.