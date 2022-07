Trovata morta Maria Stella, sorella di Giovanni Allevi: ipotesi suicidio

La sorella del compositore Giovanni Allevi, Maria Stella, è stata trovata morta la scorsa notte nella sua casa di Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato un familiare, che si è recato nella sua abitazione poiché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Stando a quanto spiegato dagli inquirenti, si tratterebbe di un gesto volontario, benché non siano stati trovati biglietti. La salma non è stata ancora restituita famiglia.

Maria Stella Allevi faceva l'insegnante ed abitava da sola. Proprio in queste ore Giovanni sta affrontando la sua battaglia contro il mieloma, diagnosticato un mese fa. Profondamente riservato, Allevi arriva da una famiglia che ha fatto della musica un mestiere: mamma Fiorella è cantante lirica e il papà Nazzareno un clarinettista. Passione ereditata anche dai figli: oltre a Giovanni compositore, anche Stella era diplomata al conservatorio ed era insegnate e pianista ad Ascolti Piceno; l’unico fuori dal coro è stato il fratello minore Bruno, con la passione per il basket.

Chi era Maria Stella: al pianoforte da bambina, da prima di Giovanni

Proprio in occasione di una delle ultime interviste rilasciate per un documentario, Giovanni Allevi - La Musica può fare, realizzato per Sky Tg24, l'artista aveva raccontato quelle giornate dell'infanzia trascorse in una casa di musicisti, ripercorrendoil ricordo della sorella al piano sin da bambina, sin da prima di lui. Giovanni ha raccontato che da bambino ascoltava “tutti i giorni la Turandot di Puccini, per intero”. Una casa, dunque, piena “soltanto, sempre e comunque, di musica classica”, anche se i primi tempi, come spiegato dallo stesso compositore, “non volevano assolutamente che toccassi il pianoforte, solo mia sorella lo poteva suonare”. Una decisione, quest’ultima, dettata dal solo fatto di volerlo proteggere “dai rischi che una vita fatta di musica comporta, e adesso lo capisco”.

La lotta di Giovanni contro il cancro

E' un momento drammatico per la famiglia di Giovanni. Proprio lo scorso 18 giugno il compositore ha annunciato che avrebbe cominciato la sua battaglia contro il tumore, contro un mieloma in particolare, che colpisce le cellule del midollo osseo. Lo aveva fatto attraverso i suoi canali social, dove giorno dopo giorno sta raccontando la terapia.