È morto Alec John Such, bassista e fondatore dei Bon Jovi

Il bassista e fondatore dei Bon Jovi, Alec John Such, è morto. A dare la notizia della scomparsa del grande musicista che quest'anno avrebbe compito 71 anni è stata la stessa band con alcuni post sui loro profili social. La causa della morte al momento non è stata rivelata.

"Siamo affranti nell’apprendere la notizia della morte del nostro caro amico Alec John Such - si legge le post di saluto - Era unico. Come membro fondatore dei Bon Jovi, Alec è stato parte integrante della formazione della band. Ad essere onesti, è grazie a lui che ci siamo incontrati. Era un amico d’infanzia di Tico (Torres) e ha portato Richie (Sambora) a vederci in concerto. Alec è sempre stato un po’ matto e pieno di vita. Sono ricordi speciali che oggi mi fanno spuntare un sorriso sul viso e far scendere una lacrima. Ci mancherà moltissimo".

Anche il tastierista David Bryan lo ha voluto ricordare pubblicando un tweet: "RIP my soul brother… È stato un onore e un piacere condividere il palco e la vita con te".

Chi era Alec John Such

Alec John Such è stato un membro dei Bon Jovi dal 1983, anno della fondazione, fino al 1994. Ha collaborato e suono nei primi cinque dischi della band dansdo il suo contributo per canzoni come Livin’ on a Prayer, Wanted Dead or Alive, You Give Love a Bad Name, Bad Medicine, I’ll Be There for You. Il suo posto è stato poi preso da Hugh McDonald. L'abbandono del gruppo fu un dolore per tutti i suoi amici e colleghi, Bon Jovi paragonò la sua scelta a quella di Bill Wyman dei Rolling Stones, ovvero una grande perdita, ma Bon Jovi riusciva a comprendere che non tutti volessero fare dischi per il resto della vita. Quando però la band entrò nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2018, Alec John Such non poteva mancare e così la formazione originale tornò sul palco insieme, lui tenne un bellissimo discorso che oggi i Bon Jovi hanno voluto riproporre nel post sui social: ""Quando Jon Bon Jovi mi ha chiamato e mi ha chiesto di far parte della sua band molti anni fa, ho subito capito quanto fosse serio. Aveva una visione e sono felice di esserne stato parte. Questi ragazzi sono dei grandi. Abbiamo passato dei bei momenti insieme e non saremmo mai arrivati qui se non fosse stato per loro".