È morto Andy Rourke, bassista degli Smiths

È morto a 59 anni Andy Rourke, bassista degli Smiths, da tempo malato di cancro al pancreas. A darne notizia Johnny Marr, chitarrista della band. "È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga malattia" ha scritto su Twitter: "Andy sarà ricordato come un'anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica. Chiediamo di mantenere la privacy in questo triste momento".

Nato a Manchester, Andy Rourke era entrato negli Smiths nel 1982 e vi era rimasto fino al 1987. "Andy e io ci siamo conosciuti nel 1975, quando andavamo a scuola. Eravamo grandi amici e andavamo ovunque insieme. A quindici anni mi sono trasferito a casa sua con lui e i suoi tre fratelli e ho capito subito che il mio amico era una di quelle rare persone che non possono non piacere a tutti - ha scritto Marr in un altro post su Facebook - Andy e io passavamo tutto il tempo a studiare musica, a divertirci e a lavorare per diventare i migliori musicisti possibili. All'epoca Andy era un chitarrista e anche bravo, ma è stato quando ha preso in mano il basso che ha trovato la sua vera vocazione e il suo singolare talento è sbocciato".

"Durante l'adolescenza abbiamo suonato in varie band di South Manchester prima di farci conoscere con gli Smiths dal 1982 al 1987, ed è stato in quei dischi degli Smiths che Andy ha reinventato il concetto di bassista", ha scritto ancora. "Siamo rimasti amici nel corso degli anni, indipendentemente da dove fossimo o da cosa stesse accadendo, ed è motivo di orgoglio personale, ma anche di tristezza, che l'ultima volta che Andy ha suonato sul palco sia stato con me e la mia band al Maddison Square Garden nel settembre del 2022 - si legge nel post di Marr - È stato un momento speciale che abbiamo condiviso con la mia famiglia e con sua moglie e anima gemella Francesca. Ci mancherai, fratello".

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz