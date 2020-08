Addio a Billy Goldenberg, autore della colonna sonora di ‘Kojak’ e di altri noti telefilm

E’ morto Billy Goldenberg, compositore e arrangiatore che ha collaborato con Elvis Presley, Barbra Streisand e Diana Ross, autore decine di colonne sonore per il cinema e la tv. Il musicista statunitense è scomparso all'età di 84 anni nella sua casa di New York lunedì scorso, come ha raccontato a The Hollywood Reporter l'amico sceneggiatore Gary Gerani che sta girando un documentario su Goldenberg,

Per il piccolo schermo Goldenberg ha scritto numerose colonne per serie soprattutto degli anni '70, tra cui spicca "Il tenente Kojak". Le sue musiche hanno arricchito anche episodi di "Colombo", "Sesto senso", "Rhoda", "Due onesto fuorilegge", "Uno sceriffo a New York". Ha ottenuto 25 nomination agli Emmy Awards e ne ha vinti due. Per il grande schermo ha musicato i film "Cielo rosso all'alba" (1971), "Duel" (1971) di Steven Spielberg, "Provaci ancora, Sam" (1972) di Herbert Ross con Woody Allen, "Mani sporche sulla città" (1974), "Cuori incrociati" (1991).

Goldenberg è stato il direttore musicale di "Elvis: The Comeback Special" andato in onda sulla rete Nbc nel 1968 e ha scritto la colonna sonora di "Change of Habit" (1969) con Presley e Mary Tyler Moore. Ha arrangiato la musica per lo show della Cbs "My Name Is Barbra" con Barbra Streisand del 1965 ed è stato il direttore musicale dello show di Diana Ross a Broadway nel 1976.