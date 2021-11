Grave lutto per Geri Halliwell: morto tragicamente il fratello

Un dramma familiare ha travolto Geri Halliwell. Max, il fratello della cantante, è morto ieri a 54 anni. Ricoverato da una settimana in terapia intensiva in conseguenza di un malore, l'uomo non ce l'ha fatta e adesso sarà il coroner a stabilire le cause del decesso.

L'ex Spice Girls è "straziata e devastata dal dolore", ha fatto sapere alla stampa inglese una fonte a lei vicina, che ha aggiunto: "In questo momento si stanno radunando tutti insieme in famiglia, lei è sconvolta. Lo amava teneramente".

Del legame profondo che c'è sempre stato tra Geri e suo fratello Max ne parla anche il The Sun, descrivendoli come inseparabili. Sarebbe stato proprio lui a starle vicino e a consigliarla quando decise di lasciare le Spice Girle e intraprendere la strada da solista.