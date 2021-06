Addio Michele Merlo, Emma: "Ho il cuore a pezzi, ieri ho cantato forte per te"

Non ce l'ha fatta Michele Merlo. Ricoverato per emorragia cerebrale tra mercoledì e giovedì, il cantante 28enne, ex volto di Amici ed X Factor è morto questa notte dopo essere stato colpito da leucemia fulminante. Unanime il cordoglio del mondo dello spettacolo, tra cui l'addio pubblico di Emma Marrone, sua coach nel talent show condotto da Maria De Filippi, nel 2017. "Ciao Michele", scrive su Instagram, "Ieri sera ho cantanto forte per te". A corredo del messaggio, uno scatto dei due, insieme.

"Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi - prosegue Emma nel post condiviso su Instagram - Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi". Nella serata di ieri, l'artista salentina aveva dedicato all'ex allievo della trasmissione di Canale 5 il suo primo concerto dopo la pandemia: "Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c'è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza". Ad Amici, Michele si classificò quinto con il nome d'arte di Mike Bird. Una carriera proseguita con gli album Cinemaboy e Cuori Stupidi.