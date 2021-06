Michele Merlo, Riki pubblica un video inedito: "Vorrei tornare lì con te"

Sono sconvolti gli ex allievi di Amici 2017 per la scomparsa di Michele Merlo. Il cantante partecipò a quell'edizione del talent di Maria De Filippi - la sedicesima - con il nome di Mike Bird e si classificò al quinto posto. Michele, colpito da una leucemia fulminante che gli ha provocato un'emorragia cerebrale, non ce l'ha fatta ed è morto ieri sera all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverato da venerdì.

Sui social, tra tanti post di cordoglio e sbigottimento, ecco anche il ricordo di Riccardo Marcuzzo, noto come Riki, che pubblica su Instagram un video inedito di qualche anno fa, quando i due condividevano la stessa camera nel residence che ospitava il cast di Amici. Nel video si vede Michele, al letto, che prova a raddrizzare la lampada appesa al muro finché non ci rinuncia tra le risate di tutti. "Ciao Michele, stanno riaffiorando ricordi ed emozioni che stavo via via dimenticando - scrive Riki - C'è così tanta frenesia in giro ma davanti a queste cose tutto perde di valore e tutto si calma. Ricordo le serate a ridere in camera, le nostre litigate, le tue corse per scaricare l'ansia prima di salire sul palco e le mie per andare a fare pipì (che già ero ansioso di mio ma tu peggioravi le cose). Se conosco il male che sto provando - conclude Riki - non posso immaginare quello dei tuoi familiari (che abbraccio fino al cuoricino). Vorrei tornare lì per sistemare quella luce con te e il giorno dopo svegliarmi per cantare insieme. Vola Michele. Sei qui". Infine un ultimo saluto tra le storie: "Amici o rivali abbiamo condiviso un anno incredibile assieme. Sono parcheggiato in doppia fila come un idiota a piangere. Ciao amico mio".

Il video pubblicato da Riki