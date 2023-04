Morto a 25 anni Moonbin, star del K-Pop

È morto Moonbin, star del K-Pop e membro degli Astro. Il cantante coreano, 25 anni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Seoul. Secondo la polizia si tratterebbe di suicidio, ma si dovranno attendere i risultati dell'autopsia per averne conferma.

L'agenzia di Moon, la Fantagio Music, ha confermato la morte della star del K-pop in una dichiarazione condivisa su Twitter, scrivendo: "Il 19 aprile, Moonbin degli Astro ci ha lasciato improvvisamente ed è diventato una stella nel cielo".

Il 25enne, che faceva anche parte del gruppo Moonbin & Sanha, debuttò nel 2009 nel popolare K-drama 'Boys Over Flowers'. Il gruppo Astro ha debuttato nel 2016 con il suo primo EP 'Spring Up', poi nel 2019 l'album di debutto 'All Light', che ha raggiunto la vetta delle classifiche coreane.