È morto Lasse Wellander, storico chitarrista degli Abba

Lutto nel mondo della musica. È morto in queste ore Lasse Wellander, storico chitarrista degli Abba. Lottava contro il cancro. Wellander ha accompagnato il mitico gruppo della musica svedese (Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad) negli anni Settanta ed Ottanta, quelli in cui hanno raggiunto popolarità mondiale, ma era presente anche in "Voyage", l'album/reunion realizzato due anni fa, 2021. Negli anni Ottanta aveva inoltre pubblicato anche alcuni album da solista.

A darne annuncio sono gli stessi Abba via Instagram. Questo il messaggio scritto dalla band: "Lasse è stato un caro amico, un ragazzo divertente e un chitarrista superbo. L'importanza dei suo input creativi nello studio di registrazione, proprio come il solido rock della sua chitarra sul palco, erano immensi. Ci stringiamo nel lutto di questa morte prematura e ricordiamo le sue parole gentili, il suo senso dell'umorismo, il viso sorridente, la musica brillante di un uomo che ha suonato la chitarra e che ha rappresentato la storia degli Abba. Ci mancherà profondamente e non sarà dimenticato".