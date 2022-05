E' morto Richard Benson. A dare l'annuncio della scomparsa del chitarrista, all'età di 67 anni, è la sua pagina Facebook ufficiale. "Carissimi amici ed amiche - si legge nel post - dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l'ha fatta. Ci ha lasciato. L'ultima volta però ci ha detto: "Se muoio, muoio felice".

Musicista attivo nell'underground romano dei primi anni Settanta, ha costruito la sua popolarità in virtù di una personalità sui generis, legata alle emittenti radiofoniche romane. Negli ultimi anni aveva acquistato grossa fama in rete, dove erano virali i suoi spettacoli in cui si rendeva vittima di insulti e di lanci di oggetti.