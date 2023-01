È morto Roberto Gentile, lo storico speaker di Radio Subasio aveva 55 anni

Lutto nel mondo della radio. Roberto Gentile, storico speaker di Radio Subasio, è morto la scorsa notte a 55 anni. Il conduttore era malato e da diversi mesi non andava in onda. Martedì 10 gennaio, alle 15, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi - dove si trova la sede dell'emittente - saranno celebrati i funerali.

Ad annunciare la sua scomparsa è Radio Subasio sui social: "Roberto Gentile non è più tra noi - si legge nel post - Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio perché come diceva sempre 'noi siamo una famiglia'. Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto 'andiamo a vincere' che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui".

Tanti i messaggi di affetto da parte di colleghi, ascoltatori e anche diversi protagonisti della musica italiana che sono stati ospiti in questi anni nel suo programma. "Che dispiacere enorme" scrive Emma Marrone, "amico mio carissimo" ricorda Michele Zarrillo. Federico Zampaglione dei Tiromancino esprime tutto il suo dolore: "Una persona favolosa e un professionista unico. Questa notizia fa davvero male. Ciao Amico ti terrò sempre nel cuore, come una delle persone migliori che io abbia incontrato in oltre 30 anni di carriera".

Il post di Radio Subasio per la morte di Roberto Gentile