Morto Roberto Rossi, discografico e direttore d'orchestra al Festival di Sanremo

È morto Roberto Rossi, musicista e discografico che tra le tante esperienze ha annoverato anche quella di direttore d'orchestra al Festival di Sanremo per tanti artisti.

Come riporta Milano Today, dopo il liceo linguistico e un diploma in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Rossi ricopriva il ruolo di A&R director presso Sony Music Italy da più di vent’anni. "È scomparso un grande compositore, musicista, discografico nonché direttore artistico. Una persona speciale, ricca di umanità e di grande passione per la Musica", si legge in una nota di Sony: "Ecco perché la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutta l’industria Musicale e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui. A nome di tutta Sony Music Italy Andrea Rosi, presidente, intende esprimere il più sincero cordoglio e le più sentite condoglianze alla moglie Alessandra e ai figli Stefano e Lavinia", prosegue lo scritto di condoglianze.

Dopo la notizia sono arrivati i primi messaggi di cordoglio. Come quello di Enrico Ruggeri che ha postato su Twitter una foto in cui Rossi suonava le tastiere e ha scritto: "Anche Roberto Rossi. Qui era alle tastiere, le nostre avventure stavano cominciando. Nel 2016 e nel 2018 eravamo ancora assieme, dirigeva l’orchestra. Impossibile non volergli bene, una persona speciale, contagiava tutti con la sua positività. Che dolore". E anche Samuele Bersani lo ha ricordato con una foto.