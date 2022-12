È morto Terry Hall, cantante degli Specials

È morto il cantante Terry Hall. Frontman della band britannica The Specials - fondata alla fine degli anni '70 - aveva 63 anni. Veterani della musica ska, si sono sciolti nel 1981 per poi tornare più volte sul palco con diverse formazioni. Sono stati loro ad annunciare sui social la scomparsa del collega: "È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa, dopo una breve malattia, di Terry, nostro meraviglioso amico, fratello e uno dei migliori cantanti, cantautori e parolieri che questo paese abbia mai prodotto".

"La sua musica e le sue esibizioni racchiudevano la vera essenza della vita... Gioia, dolore, umorismo, lotta per la giustizia, ma soprattutto amore" si legge ancora nel post, dove la band loda la sua "musica straordinaria e la sua profonda umanità". Nato a Coventry nel 1959, Hall soffriva di depressione a rivelò in una canzone di essere stato vittima di pedofilia durante una gira scolastica. Nella sua carriera, oltre ai The Specials, collaborò con diversi artisti come Lily Allen, Gorillaz e il rapper Tricky.

It is with great sadness that we announce the passing, following a brief illness, of Terry, our beautiful friend, brother and one of the most brilliant singers, songwriters and lyricists this country has ever produced. (1/4) pic.twitter.com/qJHsI1oTwp