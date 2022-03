È morto il cantante dei The Wanted Tom Parker

Tom Parker, il cantante dei The Wanted, è morto per un cancro al cervello inoperabile. A dare la notizia della scomparsa del 33enne è stata la moglie Kelsey, con la quale Parker si era sposato nel 2018 e aveva avuto due figli, Aurelia, di 2 anni, e Bodhi, di 1.

La compagna ha comunicato la dipartita del marito con un post su Instagram: "È con il più pesante dei cuori che confermiamo che Tom è morto pacificamente all'inizio di oggi con tutta la sua famiglia al suo fianco. I nostri cuori sono spezzati, Tom era il centro del nostro mondo e non possiamo immaginare la vita senza il suo sorriso contagioso e la sua presenza energica. Siamo distrutti. Tom era il centro del nostro mondo e non riusciamo neanche a immaginare come possa essere la vita senza il suo contagioso sorriso e la sua vitalità".

I medici avevano diagnosticato la malattia al giovane cantante poco più di un anno fa, quando la moglie Kelsey era in attesa del loro secondo figlio. La malattia lo aveva indebolito al punto da ridurlo a usare una siedia a rotelle per potersi muovere. Parker nel 2020 aveva rivelato ai suoi fan di essere malato e ha raccontato la sua malattia attraverso i social, documentando i cicli di chemioterapia e radioterapia a cui si è sottoposto e anche l'uso di cure sperimentali.

Sgomenti anche i quattro componenti del gruppo, che hanno detto di essere devastati, spiegando che erano al suo fianco assieme alla sua famiglia quando è morto. I Wanted si sono formati nel 2009, con Parker, Max George, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes e Jay McGuness. I loro successi includono 'Glad You Came', 'Chasing The Sun' e 'All Time Low'. Il gruppo ha pubblicato un album dei più grandi successi lo scorso novembre. Poco prima dell'uscita dell'album, il cantante ha detto ai fan che il suo tumore al cervello era "stabile" e "sotto controllo".