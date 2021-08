Fedez escluso dai Music Awards su Rai1? Parla lui

Da Claudio Baglioni a Zucchero, da Colapesce Dimartino a Emma Marrone, all’evento musicale in onda a settembre non manca nessuno tranne il protagonista del tormentone estivo 2021 ‘Mille’

Giallo e polemica social sui protagonisti dei Seat Music Awards che andranno in scena il 9 e il 10 settembre all'Arena di Verona in diretta su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Nel cast anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni' ci sono davvero tutti i protagonisti della scena musicale e non solo, da Claudio Baglioni a Zucchero, da Ligabue a Marco Mengoni, da Colapesce Dimartino a Emma Marrone.

Tra i tantissimi cantanti, tuttavia, un'assenza spicca più di altre, ed è quella di Fedez, protagonista dell'estate con 'Mille', in trio con Orietta Berti e Achille Lauro: il rapper, infatti, non figura tra gli ospiti delle due serate e sul web è partito il tam tam su un'esclusione che sarebbe da mettere in relazione con la polemica e il contenzioso di Fedez con la Rai, seguito alla sua partecipazione al concerto del Primo Maggio dove accusò il servizio pubblico di tentata censura. Non sarebbe certo questa la prima volta che il servizio pubblico evita di lavorare con personaggi con cui ha questioni legali aperte, ma i fan di Fedez hanno già cominciato a farsi sentire.

La smentita di Fedez: “Invitato, ma aveva un altro impegno”

In effetti, Fedez, interprete di quello che sembra ormai vicinissimo al titolo di tormentone estivo 2021, 'Mille', sembra essere l'unico assente di una manifestazione che vedrà il pienone di protagonisti, compreso Achille Lauro. Sono infatti attesi anche Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Carl Brave, Noemi, Mahmood, Elettra Lamborghini, Irama, Ernia, Sangiovanni, Diodato, Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Madame, Gigi d’Alessio, Marracash e Il Volo, e anche tanti protagonisti non musicali, come Pio e Amedeo, Alessandro Siani e Giorgio Panariello, e alcuni dei conduttori protagonisti della stagione che sta per iniziare (Amadeus, Alessandro Cattelan e, per la prima volta, Maria De Filippi).

A stretto giro di posta, però, arriva a placare gli animi dei fan la precisazione di Fedez: nessuna polemica né un contenzioso legale dietro l'assenza. Fedez tramite il suo entourage ha voluto sgombrare subito il campo dalle polemiche: "Lo avevano invitato, ma aveva già un altro impegno".