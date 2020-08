Nadia Toffa, a un anno dalla scomparsa esce una sua canzone inedita

Una canzone inedita di Nadia Toffa verrà resa pubblica a un anno dalla sua scomparsa: lo ha annunciato Margherita Rebuffoni, mamma della giornalista e conduttrice de ‘Le Iene’ alla vigilia del primo anniversario della morte della figlia.

“A marzo di un anno fa Nadia aveva inciso una canzone a Milano e abbiamo deciso che è finalmente arrivato il momento di diffonderla e così faremo. Il 13 agosto nel giorno del primo anniversario della morte la canzone sarà pubblica”, ha raccontato la donna al Giornale di Brescia. “Nelle sue ultime settimane di vita Nadia ascoltava la radio e continuava a chiedere come mai non passasse la sua canzone. Non avevamo avuto il coraggio di dirle che non era stata ancora diffusa. Ora il suo progetto è realtà e lei da lassù sarà felicissima”.

Nadia Toffa, il luogo di sepoltura resta riservato

La signora Margherita Rebuffoni Toffa ha anche parlato del luogo di sepoltura di Nadia che continuerà a restare segreto per volere suo e del marito: “Lo sappiamo solo io e mio marito e non lo diremo mai. Perché abbiamo il terrore che possano portarcela via come era accaduto anni fa con la salma di Mike Bongiorno. Non riuscirei più a vivere. Abbiamo avuto il permesso dal Vescovo e l'abbiamo sepolta in un luogo che resterà segreto”.

‘Le Iene per Nadia Toffa’: la puntata speciale su Italia1

Nella prima serata di giovedì 13 agosto, giorno dell’anniversario della scomparsa di Nadia Toffa, il programma ‘Le Iene’ dedica su Italia1 la puntata ‘Le Iene per Nadia’, un ricordo commovente ma anche divertente da condividere con il pubblico che non ha mai smesso di manifestare affetto e stima nei confronti della grande “guerriera”. Nello speciale rivedremo estratti dei suoi servizi che, a livello mediatico, suscitarono più clamore, ma sentiremo anche aneddoti e ricordi su quanto capitava sia davanti che dietro le quinte raccontati da autori e addetti ai lavori che hanno lavorato con lei.