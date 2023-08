Negramaro, il video di Giuliano Sangiorgi dopo il caos e i disagi al concerto: "Sono dispiaciuto"

Da un lato la festa, la gioia, la corale celebrazione di vent'anni di carriera insieme ad artisti come Elisa, Samuele Bersani, Diodato, Ermal Meta e Niccolò Fabi; dall'altro la rabbia, l'amarezza, la delusione dei fan estromessi dalla tanto attesa partecipazione a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo predisposto all'evento: così verrà ricordato il concerto dei Negramaro di sabato 12 agosto 2023, come un evento dalle due facce, sogno realizzato per molti, incubo terribile per altri.

Allo show organizzato a Galatina, in provincia di Lecce, presso l'aeroporto "Fortunato Cesari", tantissimi, infatti, sono stati coloro che non sono riusciti a raggiungere il luogo dell'evento per una disorganizzazione della viabilità tale da rendere complicato gli spostamenti di migliaia di auto e persone e che hanno puntato il dito contro il modo in cui è stato gestito tutto. Le testimonianze di persone rimaste imbottigliate in file chilometriche durate ore, parcheggi pagati ma non disponibili, tratti lunghissimi percorsi a piedi tra i campi, al buio o sulla statale tra le auto, hanno invaso i social durante e nelle ore successive al concerto, raggiunto troppo tardi da alcuni e mai da altri che hanno deciso di fare retromarcia e tornare a casa. Le lamentele dei fan delusi hanno invaso le pagine della band per chiedere di attivarsi e far sì di rimborsare quanti non hanno usufruito dello spettacolo.

Dopo un primo commento del gruppo arrivato sotto a un post ("Sapere dei disagi sulla viabilità di ieri sera ci è dispiaciuto moltissimo", si legge - Lo abbiamo detto sul palco più volte e lo ripeteremo sempre. Abbiamo atteso le 21:40 per iniziare il concerto previsto per le 21:00, sapendo delle code, e aperto i cancelli alle 16:30 per permettere comodamente a tutto il pubblico di accedere all'Area Concerto. Purtroppo però tutte le problematiche legate alla viabilità non dipendono da noi né dalla nostra organizzazione, così come la gestione dei parcheggi che era ad appannaggio di una società indipendente, ma che normalmente gestisce i parcheggi per i grandi eventi della nostra amata Regione. Abbiamo finalmente portato nel nostro Salento un grande evento live con tantissimi artisti e amici. Un omaggio ad un territorio che ha da sempre pochissime possibilità di assistere ai grandi spettacoli di musica dal vivo. E ribadiamo, ci dispiace per tutti coloro che hanno vissuto questi problemi") il frontman della band Giuliano Sangiorgi ha quindi registrato un video nelle scorse ore per ribadire il dispiacere per quanto avvenuto, certo comunque dell'impegno di tutti affinché lo show si realizzasse al meglio.

Il video di Giuliano Sangiorgi

"Innanzitutto grazie a tutti coloro che sono riusciti a raggiungere il concerto" ha esordito Giuliano Sangiorgi nel video pubblicato sui social: "Abbiamo saputo dei problemi e siamo stati coinvolti in prima persona, almeno personalmente. Mia madre e i parenti per i quali avevo presi un pulmino per arrivare a destinazione in tempo hanno avuto problemi e anche loro e sono arrivati a metà concerto. Io so che molti non sono riusciti ad arrivare. Io volevo dirvi solo questo: da un lato ringrazio tutti per quello che avete fatto. I nostri collaboratori hanno fatto di tutto per rendere agibile un posto che non è avvezzo ai concerti, lì non sono mai stati fatti concerti all'aeroporto di Galatina. Giorno e notte abbiamo pensato a come rendere possibile un sogno che fosse degno della vostra grandezza e di quello che ci avete dato in questi anni".

E ancora: "Sono molto felice da un lato per come ci avete dimostrato l'amore. Ci tengo a dire che sto soffrendo con voi e che ho soferto con voi, ci avete messo l'anima per raggiungere il nostro concerto", ha proseguito il cantante: "Mi dispiace per molti, spero si possa trovare una soluzione e che non si vanifichi ciò che i Negramaro hanno voluto fortemente, cioè fare il nostro grande evento a Lecce, nel Salento. Ci hanno offerto un posto con gioia l'aeroporto con grande disponibilità. Si sono fatti tutti un grande mazzo e abiamo lavorato giorno e notte tutti. Sono successe cose che non dovranno mai più sucedere". Sangiorgi ha poi ribadito il fatto che i disagi non siano dipesi da loro: "Chi non ce l'ha fatta a raggiungerci non ce l'ha fatta per motivi che non sono dipesi da noi, spero che possiate apprezzare l'amore che ci abbiamo messo per tornare a casa per festeggiare con tutti noi", ha detto ancora, "Sono vicino a tutti per le fatiche che avete provato in questa notte magica per molti e abbastanza disastrosa per altri. Ma vi prego provate a festeggiare dentro di voi con noi quell'attimo di eterno che c'è stato in questi vent'anni". Poi: "Sul palco abbiamo dato l'anima con ospiti grandiosi. Sepriamo di aver aperto un varco anche al Sud di avere un posto in cui si possano fare grandi concerti e grandi eventi", ha concluso: "Ci abbiamo provato. Sono profondamente triste per quello che è successo ad alcuni di voi, ma anche fiducioso che possiate compredere come io ho compreso in prima persona".

Parole che, però, non sono bastate alle persone rimaste deluse dall'accaduto: "Rimborsate chi non ha potuto vedere il concerto a causa dell'organizzazione scelta da voi mi sembra l'unico modo di essere almeno parzialmente corretti", scrive qualcuno; "È una vera e propria offesa all'intelligenza questo video pieno di scuse inutili e di falso peace and love e amore per il Salento. Penso che non freghi proprio a nessuno tra le migliaia di persone che hanno buttato tempo ma soprattutto denaro in un sabato sera di agosto. Caro Giuliano, dovresti essere mortificato, non "triste, ma da un lato felice", aggiunge qualcun altro.

Sotto il video di Giuliano Sangiorgi