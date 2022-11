Nick Carter in lacrime al concerto dopo la morte del fratello: "Dipendenza e malattia mentale i veri cattivi"

Applausi e commozione domenica sera al concerto dei Backstreet Boys a Londra. Il gruppo ha dedicato un lungo tributo ad Aaron Carter, il fratello di Nick, trovato senza vita il giorno prima nella sua casa in California. Sul palco nessuno ha trattenuto le lacrime mentre sullo schermo scorrevano le immagini del rapper e attore - morto a 34 anni - e tutti hanno ringraziato i fan per l'affetto e il supporto che stanno dimostrando in questi giorni difficili e dolorosi. Nei video pubblicati su TikTok, i cinque ragazzi si abbracciano e si sostengono a vicenda, ma soprattutto nessuno lascia mai solo Nick, scosso per questo terribile lutto familiare.

Su Twitter Nick Carter ha condiviso tutto il suo dolore dopo la tragica notizia, lasciando intuire quali possano essere state le cause della morte del fratello Aaron: "Il mio cuore è spezzato. Anche se io e mio fratello abbiamo avuto una relazione complicata, il mio amore per lui non è mai svanito - ha scritto, condividendo alcune loro foto d'infanzia e più recenti - Ho sempre mantenuto la speranza che in qualche modo, un giorno, avrebbe voluto percorrere un sentiero sano e alla fine trovare l'aiuto di cui aveva così disperatamente bisogno". Il cantante ha poi parlato ancora più chiaro: "A volte vogliamo incolpare qualcuno o qualcosa per una perdita, ma la verità è che la dipendenza e la malattia mentale sono i veri cattivi qui. Mi mancherà mio fratello più di quanto chiunque possa immaginare. Ti amo fratellino". Aaron Carter, dunque, secondo le parole di Nick, soffriva di dipendenze e disagio psicologico e potrebbero essere proprio questi i motivi che si nascondono dietro la sua prematura e drammatica morte.

My heart is broken. Even though my brother and I have had a complicated relationship, my love for him has never ever faded. I have always held on to the hope that he would somehow, someday want to walk a healthy path and eventually find the help that he so desperately needed. pic.twitter.com/89lsEdX9f8 — Nick Carter (@nickcarter) November 6, 2022

La morte di Aaron Carter

Aaron Carter è stato trovato morto senza vita, sabato 5 novembre, nella sua casa di Lancaster, in California, in circostanze non chiare. Aveva 34 anni. Un portavoce del Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha parlato di "morte sospetta", ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Secondo TMZ, il corpo dell'artista sarebbe stato trovato nella sua vasca da bagno, dove sarebbe morto annegato.

Aaron Carter ha iniziato ad aprire per i concerti dei Backstreet Boys a 9 anni durante un tour del 1997 e il suo album di debutto, "Aaron Carter", è stato pubblicato nel corso di quell'anno, raggiungendo lo status di disco d'oro. Il suo album successivo, "Aaron's Party (Come and Get It)", è stato pubblicato nel settembre 2000 ed è diventato triplo disco di platino. Il disco contiene i singoli "I Want Candy", "Aaron's Party (Come Get It)" e "That's How I Beat Shaq". In seguito ha pubblicato gli album "Oh Aaron" (2001), "Another Earthquake" (2002), "Most Requested Hits" (2003), "Come Get It: The Very Best of Aaron Carter" (2006). Nel 2016 ha pubblicato il singolo 'Fool's Gold'.