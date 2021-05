È morto Nick Kamen, modello e cantante lanciato da Madonna

È morto all'età di 59 anni Nick Kamen, modello e cantautore lanciato da Madonna negli anni Ottanta che da tempo era malato di cancro. A darne notizia su Instagram è stato l'amico Boy George.

Vero nome Ivor Neville, Kamen era nato nell'Essex ed era diventato famoso dopo aver partecipato ad una pubblicità della Levi's che catturò la curiosità di Madonna. Fu la popstar a contattarlo per affidargli una canzone che aveva scritto con Stephen Bray, la hit 'Each Time You Break My Heart', che servì a lanciarlo nel mondo della musica. La hit, che raggiunse la vetta della classifica inglese, ebbe successo anche in Germania, Spagna, Francia e Italia e diede il titolo all'omonimo album che seguì, primo dei quattro dischi che Nick Kamen pubblicò tra il 1987 e il 1992.

Nel 1987, inoltre, pubblicò il suo primo album omonimo che conteneva cover di grandi artisti del soul e del rhythm and blues. Il disco lo consacrò quale icona della musica pop di quel periodo. Nel 1988, il secondo disco, Us, in cui Madonna è presente nei cori del singolo Tell Me che faceva da apripista. Us ottenne un particolare successo in termini di vendite in Italia, grazie anche ai video di Tell Me e Bring Me Your Love. Nel 1989 Kamen incise la canzone Turn It Up per la colonna sonora del film della Walt Disney Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi di Joe Johnston.