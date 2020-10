Nicola Di Bari ricoverato in rianimazione a Milano: è grave

Nicola Di Bari è ricoverato in rianimazione all'ospedale San Raffaele di Milano. A darne notizia è il suo manager, Franco Mariello. Milano Today riferisce che le condizioni del cantautore pugliese si sono aggravate nelle ultime ore dopo un'operazione alle coronarie alla quale era stato sottoposto tre giorni fa.

Nicola Di Bari, vincitore per due volte del Festival di Sanremo - è stato tra i pochi ad averlo vinto per due anni consecutivi - e autore di brani entrati nella storia della musica leggera italiana come "Chitarra suona più piano" o "La prima cosa bella", ha compiuto 80 anni il 29 settembre scorso. Nato a Zapponeta, nel foggiano, e pseudonimo di Michele Scommegna, la storia di Nicola Di Bari è indissolubilmente legata alla città di Milano. È sotto la Madonnina, infatti, che si è trasferito da giovane dopo l'infanzia nelle campagne pugliesi ed è proprio sotto la Madonnina che ha iniziato a cantare. Pochi mesi fa aveva preso parte a "Tolo tolo", l'ultimo film di Checco Zalone.