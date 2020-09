Noel Gallagher dice no alla mascherina: “Una stronz**a, se prendo il virus sono fatti miei”

Noel Gallagher non ha nessuna intenzione di indossare le mascherine imposte come dispositivi utili per arginare il contagio di coronavirus.

“La mascherina? Non è una legge. Troppe fottute libertà ci vengono negate, io scelgo di non indossarla. Se mi prendo il virus, riguarda me e nessun altro... Non serve”, ha dichiarato il musicista al podcast di Matt Morgan su Radio X, aggiungendo di non aver usato la protezione sul treno e nei negozi che ha frequentato. “Stavo andando a Manchester l'altra settimana e un tizio ha cominciato 'Si metta la mascherina, i controllori verranno e le faranno una multa da 1000 sterline. Non deve indossarla se sta mangiando'... Io ho replicato 'Bene, questo virus killer che si sposta sul treno arriverà e mi attaccherà. Ma vedrà che sto mangiando un panino e se ne andrà se mangio?'”.

Noel Gallagher no mask: "Ci stanno togliendo troppe libertà"

Noel Gallagher, 53 anni, solista dopo la rottura degli Oasis nel 2009, ha poi puntato sulle incongruenze delle indicazioni dettate dalle autorità per contrastare la pandemia: “È tutta una stronza*a”, ha esclamato, “Dovresti indossare la mascherina nei supermercati, però puoi andare in un pub fottuto e trovarti in mezzo a un sacco di stronz*. Capisci? È come dire: 'Ok, non abbiamo il virus nei pub ma solo nei supermercati?'”. Incalzato da Matt Morgan che gli faceva notare che è obbligatorio l'uso della mascherina sui mezzi pubblici, Gallagher ha tentato di smentirlo: “Ascoltami, non c'è una legge. Ci sono troppe libertà del ca**o che ci stanno togliendo”.