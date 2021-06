Omar Pedrini operato al cuore: "E' in terapia intensiva, cosciente"

Omar Pedrini è stato operato al cuore e sta bene. Pochi giorni fa la notizia del suo ricovero a causa di un aneurisma aortico aveva destato preoccupazione, adesso è la moglie Veronica Scalia a rassicurare fan e amici: "Omar è stato operato ieri alla clinica Villa Torri di Bologna dal cardiochirurgo vascolare Prof. Roberto Di Bartolomeo e dalla sua equipe - ha scritto sul profilo Instagram del cantautore - L'intervento durato 5 ore è riuscito. Omar è in terapia intensiva ed è già cosciente".

Ora seguirà un periodo di convalescenza e assoluto riposo. Rimandato anche il tour: "Mi dispiace per gli organizzatori che credono in me e mi dispiace non riabbracciarvi con la mia musica proprio dopo un anno così difficile, ma farò di tutto per tornare presto" ha scritto l'ex chitarrista dei Timoria prima del ricovero, aggiungendo: "Sarebbe stata l'estate della ripartenza e invece resterò un po' ai box".

La malattia al cuore

Sono anni che Omar Pedrini convive con dei seri problemi al cuore. Il primo malore nel 2004 e fu anche il peggiore, come ha più volte raccontato: "Ho rischiato di morire. Ho una spada di Damocle sulla testa". A salvarlo fu il dott. Di Bartolomeo, che da allora lo segue.

