Omar Pedrini operato di nuovo al cuore

Omar Pedrini è stato operato nuovamente al cuore. A dirlo è lo staff dell'artista bresciano sui social ufficiali, dove si legge che Pedrini ha affrontato una delicata operazione cardiaca all'ospedale San Bortolo di Vicenza.

"Mercoledi 29 Marzo Omar ha affrontato una delicata operazione cardiaca all'ospedale S. Bortolo di Vicenza. - si legge nella nota diffusa su Instagram - L'intervento, che chiude il ciclo dei cinque programmati negli ultimi due anni, condotto dal dott. prof. Loris Salvador e dalla sua equipe ha avuto l'esito sperato e il nostro "leone bresciano" lo ha superato con forza e serenità".

Dunque l'artista sta bene e questa operazione era programmata da tempo. Motivo per il quale la notizia arriva solo oggi. "Nonostante il rapporto schietto con voi, non ci sembrava il caso di preoccuparvi per l’ennesima volta e abbiamo mantenuto la privacy, certi che abbiate compreso. - si legge ancora - Ora lui è vigile e ben assistito, pronto per la riabilitazione in un’altra clinica che gli permetterà di ripartire con energia nuova e col motore ben assicurato. Presto farà un comunicato a modo suo per ringraziare gli amici più stretti che hanno pregato per lui e rassicurare tutti quelli che gli vogliono bene, anche in occasione della imminente S.Pasqua".